Découverte d'ossements intriguants en Israël : un homme préhistorique inconnu sans menton ?

Un nouveau type d'homme préhistorique, sorte d'ancêtre de Néandertal, a-t-il été identifié en Israël ?

**Espèce humaine inconnue

**

Des anthropologues ont découvert des ossements appartenant à une espèce humaine inconnue qui daterait de 140.000 à 120.000 ans avant notre ère.

Ces fragments d'os ont tout de suite intrigué les chercheurs : "Quand on les a regardés, on a tout de suite vu qu'il s'agissait d'un autre type d'humain, souligne le Dr Hila May de la faculté de médecine Sackler. Ce n'est pas un homo-sapiens. Le fragment du crâne indique qu'il est bas et plat, pas comme notre crâne qui est arrondi et grand. De plus, la mandibule ne possède pas de menton. Or, nous savons que seuls les homo-sapiens ont un menton. Nous avons donc immédiatement compris que nous avions affaire à quelque chose d'autre."

Un nouvel éclairage sur l'évolution humaine ?

Les ossements ont été découverts lors de fouilles menées à huit mètres de profondeur sur le site de Nesher, au sud de Tel-Aviv. Elles ont permis également de retrouver une quantité importante de fragments d'animaux - chevaux, daims, aurochs- ainsi que des outils en pierre.

Cette découverte pourrait apporter un nouvel éclairage sur l'évolution humaine, les migrations et le mode de vie de nos ancêtres.