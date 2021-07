Cannes : les secrets du Marché du film

Les professionnels ont accès au marché et au Village international qui regroupe les pavillons nationaux et celui de l'Union européenne à travers son volet audiovisuel, Creative Europe - MEDIA qui finance chaque année de nombreuses coproductions européennes.

Frédéric Ponsard a rencontré l'une des responsables du programme.

Margaux Lacoste, responsable Europe Créative - MEDIA : "Nous sommes très heureux d'être là cette année, parce que c'était vraiment important pour Europe créative média d'être présent après cette année de pandémie. Et aussi, parce que nous lançons ce nouveau programme avec un nouveau budget avec une augmentation importante pour 2021-2027. Nous avons plus de 100 professionnels ici sur le stand qui sont là pour discuter, établir des contacts et travailler sur de futurs projets."

Les films co-financés par Creative Europe sont nombreux sur la Croisette dans les différentes sections du festival.

L'un des films les plus remarqués est Compartment No. 6 de Juho Kuosmanen, en compétition pour la Palme d'or.

Compartiment n° 6" est l'histoire d'une jeune Finlandaise qui fuit une histoire d'amour en Russie en prenant un train pour le port arctique de Mourmansk.

Margaux Lacoste, responsable française de l'Europe Créative - MEDIA : "Nous sommes vraiment fiers d'avoir 17 films à Cannes cette année. Il y a donc nos films qui viennent de toute l'Europe et qui ont été soutenus au stade du développement ou de la distribution. Ces films sont tous des coproductions européennes. C'est très important pour nous, par exemple, The Story of my Wife de Hongrie, Tre Piani d'Italie, le dernier film de Nanni Moretti, et nous avons cinq films en lice pour la Palme d'or."

Parmi les autres films, citons Bergman Island de Mia Hansen-Løve et le second film baroque de la jeune réalisatrice française Julia Ducournau qui sort sur les écrans européens cet été.

Entre thriller et film horrifique, l'histoire d'un père qui retrouve un fils, après une série de meurtres inexpliqués...

Le Festival de Cannes rendra son verdict samedi 17 juillet.