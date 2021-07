Le Japon, pays amoureux des mascottes

no comment

Les mascottes olympiques de Tokyo 2020 sont placardées partout dans la ville hôte. Mais elles ont de la concurrence au Japon, où les personnages en peluche font la promotion de tout, des prisons aux dépistages sanitaires.

Au pays d'Hello Kitty et de Pokemon, d'adorables créatures donnent un visage amical aux entreprises privées comme aux institutions publiques, et les plus réussies ont un statut de célébrité à part entière.