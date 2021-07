L'avenir du Liban est dans les mains de Najib Mikati, nouveau (et ancien) Premier ministre

Cet homme sera t-il celui qui sortira le Liban de la crise ? Najib Mikati, nouveau Premier ministre depuis ce lundi, a été chargé de former un gouvernement, après les échecs de ses deux prédécesseurs. Finalement choisi par les parlementaires libanais, celui qui fut déjà chef du gouvernement en 2005 et 2011 ne brille pourtant pas par sa popularité, et pour beaucoup est l'archétype d'une classe dirigeante corrompue et inamovible.

Najib Mikati a déclaré ce lundi : "Selon la procédure constitutionnelle, il faut que j'aie la confiance des législateurs, mais en réalité, je veux votre confiance. Je veux la confiance du peuple, je veux la confiance de chaque homme et de chaque femme, de chaque jeune. Mais je n'ai pas de baguette magique et je ne peux pas faire de miracles. Nous sommes dans une situation très difficile, et vous le savez tous."

Les tractations politiques qui ont mené à la nomination par le président Michel Aoun de Najib Mikati viennent conclure deux ans de crise politique, mais la formation d'un nouveau gouvernement est loin d'être acquise et pourrait prendre des mois. En dépend notamment le déblocage d'une aide internationale de plusieurs milliards de dollars.

Le Liban, en attendant, souffre, et la population n'en peut plus : l'économie est en faillite, la monnaie ne vaut plus rien, et les pénuries d'essence et d'électricité sont quotidiennes.