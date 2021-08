JO de Tokyo : quels sont les pays qui finissent avec le plus de médailles ?

C'est la 16ème et dernière journée de ces Jeux olympiques et elle a commencé par un marathon. Une course mythique, qui a vu le Kényan Eliud Kipchoge s'imposer, cinq ans après son triomphe aux Jeux olympiques de Rio.

A 33 ans, le Britannique Jason Kenny a lui aussi conservé son titre olympique, en remportant la finale du keirin. Il empoche ainsi sa septième médaille d'or : un record dans l'histoire du cyclisme sur piste.

Cette dernière journée a également été marquée par la consécration pour l'équipe française de handball féminin. Sous la houlette de Olivier Krumbholz, les Bleues ont remporté l'or olympique, trois ans après le doublé Mondial 2017 - Euro 2018.

De leur côté, ce sont les Américaines qui ont remporté l'or en basket féminin, pour la septième fois consécutive. Les championnes confirment ainsi leur suprématie avec une neuvième médaille d'or en 11 participations aux Jeux olympiques.

Enfin, la Serbie a remporté le tournoi messieurs de water-polo en battant en finale la Grèce (13-10), décrochant le dernier titre olympique décerné à Tokyo.

Après un an de report, des mois d'incertitudes et deux semaines de compétition, dans quelques heures, la flamme olympique s'éteindra. Au tableau final des médailles, ce sont les Américains qui arrivent en tête (113 médailles dont 39 en or) devant les Chinois (88 médailles dont 38 en or) et les Japonais (58 médailles dont 27 en or). Suivent les Britanniques, les Russes et les Australiens. La France termine à la huitième place (voir le tableau complet ici).