Des repas gastronomiques et végétariens au menu des Jeux Olympiques Les JO de Paris 2024 offriront aux athlètes et aux visiteurs une expérience culinaire exceptionnelle.

Les menus servis aux athlètes et aux visiteurs pendant les Jeux Olympiques s'annoncent savoureux, sains et variés.

La France connue mondialement pour sa gastronomie se devait de soigner particulièrement cet aspect, alors qu'elle s'apprête à accueillir le monde entier cet été.

Environ 40 000 repas seront servis chaque jour aux Jeux, pour les plus de 15 000 athlètes venant de 200 pays différents, hébergés au village.

Cerise sur le gâteau, un chef de renom cuisinera devant eux au village olympique.

Chacun pourra se délecter sur les différents sites, de plats venant de toutes les régions françaises, accompagnés de pain fraîchement cuit et d'une sélection de fromages.

La société française de services alimentaires Sodexo Live!, chargée de la restauration au village des athlètes et dans 14 lieux des Jeux de Paris, a élaboré 500 recettes, dont certaines seront proposées dans un restaurant pouvant accueillir jusqu'à 3 500 athlètes, le "plus grand restaurant du monde" comme le souligne Philipp Wurz le responsable de l'alimentation et des boissons des JO.

Les athlètes auront aussi accès à des stands de restauration rapide, dont un dédié exclusivement à la cuisine française.

Enfin un parc urbain situé Place de la Concorde, offrira aux visiteurs une cuisine 100% végétarienne, une première dans l'histoire des Jeux Olympiques.

Les Jeux auront lieu du 26 juillet au 11 août et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024.