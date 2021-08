Les talibans sont à Kaboul et attendent le transfert pacifique du pouvoir

Les talibans sont sur le point d'atteindre leur objectif et saisir la capitale afghane. Depuis ce dimanche matin, les combattants islamistes sont aux portes de la ville et disent attendre un "transfert pacifique" du pouvoir. Un porte-parole taliban a promis que la ville ne serait pas prise par la force.

Des détonations ont retenti ce dimanche matin et certains habitants disent avoir vu des talibans dans les rues de Kaboul.

Le ministre de l'Intérieur afghan parle de son côté d'un gouvernement de transition à qui le pouvoir serait transmis dans les prochaines heures.

En un peu plus d'une semaine, et sans même attendre la fin du retrait américain, les insurgés fondamentalistes ont donc conquis un pays entier, ne rencontrant quasiment aucune résistance de la part d'une armée afghane qui s'est complètement effondrée.

Et alors que les évacuations continuent dans la précipitation, pour les civils via l'aéroport de Kaboul, et par hélicoptère pour les personnels d'ambassade, une réunion d'urgence devrait être convoquée aux Nations Unies.

Progression éclair

Ce samedi soir, Mazar e Sharif et Jalalabad étaient les deux grandes dernières villes prises par les talibans en Afghanistan. Mazar E Sharif, dans le nord du pays, était censée être très défendue. Sa chute, a près de lourds combats, est un nouveau revers majeur pour le gouvernement. Quant à Jalalabad, elle isole un peu plus Kaboul. La capitale afghane qui va, peut-être d'ici quelques jours ou moins, se retrouver assiégée par les talibans.

Mais certains n'ont aucune intention de se laiser faire. "Nous ne sommes pas des gens qui, vous savez, retournent à l'obscurantisme, dit cette femme. Je suis une fille et je ne me soucie de personne. Ni le Pakistan, ni l'Amérique. Personne ne s'en soucie. Et je suis ici même aujourd'hui. S'ils me tuent, s'ils me trouvent, je m'en fiche d'eux. De quoi devrais-je avoir peur ? C'est ma patrie, ma terre".

Des milliers de familles, fuyant la progression des talibans, se sont réfugiées à Kaboul. Certaines tentent de fuir le pays par les airs, ou cherchent l'aide des Américains pour être évacuées. Mais la plupart restent dans des parcs et espèrent y rester en sécurité le plus longtemps possible.

Dans les provinces déjà gouvernées par les talibans, les anciens travailleurs gouvernementaux ou soldats de l'armée afghane se sont vus offrir des lettres d'amnistie par les nouveaux hommes forts. Ceux qui ne sont pas dans leur région doivent y rentrer pour demander sur place ce précieux document censé les protéger.