Haïti dans une course contre la montre : après le séisme, une tempête menace l'île

L'hôpital des Cayes en Haïti est submergé. Il n'y a plus de place et les malades sont pris en charge dans la Près de 5700 habitants ont été blessé dans le tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a frappé l'île ce samedi. Le bilan humain s'approche des 1 300 morts. Trois départements du sud-ouest d’Haïti – ceux du Sud, de Grand’Anse et de Nippes – ont payé le plus lourd tribut à cette catastrophe.

Un pays en pleine crise

On estime à 30 000 le nombre d' habitations endommagées ou complètement détruites. Souvent, ce sont celles des familles les plus précaires qui se retrouvent désormais à la rue. Le séisme a eu lieu alors que le pays s’enfonce depuis plusieurs mois dans une crise politique, économique et sécuritaire. Les tensions ont culminé, le 7 juillet, avec l’assassinat de son président Jovenel Moise.

"La situation était déjà fragile avant. Ce séisme provoque une crise qui s'ajoute à une autre crise, si l'on peut dire car nous avons déjà une énorme instabilité politique, de la violence, et de l'insécurité en général. Nous avons aussi la pandémie de Covid et ce que nous oublions souvent, ce sont les 40 % de la population haïtienne déjà en situation d'insécurité alimentaire. Le niveau de vulnérabilité de ces personnes est très élevé et nous attendons une tempête tropicale dans les prochaines heures.", rappelle Florent del Pinto Responsable du Centre des opérations d'urgence à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La tempête Grace attendue lundi soir

Ces intempéries à venir font craindre de nouveaux glissements de terrains et des inondations. Une catastrophe pour les habitants, surtout les plus durement touchés relogés dans des tentent en plein air . Face à cette menace Haïti est dans une course contre la montre pour porter secours aux habitants et pour acheminer les premières denrées envoyées par les pays voisins.