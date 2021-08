Afghanistan : le Pakistanais dément soutenir les talibans

Alors que le monde suit l'évolution de la situation en Aghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans, notre journaliste Anelise Borges a interrogé l'ambassadeur du Pakistan auprès de l'UE. Islamabad, régulièrement accusé de soutenir le groupe islamiste afghan est un acteur majeur de la région.

"Cette idée que le Pakistan finance les Talibans et que le Pakistan soutient les Talibans est une erreur" tranche l'ambassadeur Zaheer Janjua lors de l'entretien. "Nous n'avons aucun favori en Afghanistan. Les talibans ont leur propre camp. Et nous ne soutenons absolument pas les talibans ni ne les finançons".

Exhortant toutes les parties à "se parler", le diplomate souligne que "l'inclusion" est importante pour l'Afghanistan.

"C'est au peuple afghan de décider quel type de système il veut et quel type de pays il veut. L'Afghanistan ne mérite plus de guerre et ne mérite plus de violence. Le peuple a besoin de sûreté, de sécurité et de développement".

"Nous soutiendrons tout processus représentatif du peuple et incluant tout le monde. Le Pakistan travaille avec la communauté internationale pour l'évacuation des membres du corps diplomatique et à Kaboul, des membres des organisations spéciales, des journalistes et de tous ceux qui veulent partir. Notre ambassade à Kaboul est pleinement opérationnelle et aide tous ceux qui la contactent" précise-t-il.

"En ce moment même, nous avons une délégation de politiciens afghans qui se trouve à Islamabad et nous leur parlons".