L'ouragan "Henri" s'approche des Etats-Unis

Les habitants de la côte nord-est des Etats-Unis se préparent à l'arrivée de l'ouragan "Henri". Cette région de la Nouvelle-Angleterre n'avait plus connu d'ouragan depuis 1991.

Des plaques de bois pour protéger les fenêtres et les portes. Nous sommes dans Connecticut, Etat du nord-est des Etats-Unis, et ici comme dans toute cette région, on se prépare à l'arrivée de l'ouragan baptisé "Henri".

Ce qui était jusque-là une grosse tempête tropicale s'est transformée en ouragan catégorie 1... A ne pas prendre à la légère, donc ! C'est le message martelé depuis ce samedi par les autorités.

Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat de New York, s'est adressé à ses concitoyens ce samedi soir.

« C'est actuellement le calme avant la tempête, comme on a coutume de dire. Mais il ne faut pas se bercer d'illusion, quand on sait ce qui nous attend. L'ouragan "Henri" se dirige vers l'Etat de New York. Et il devrait ensuite aller plus au nord, et toucher le Connecticut, le Massachusetts et Rhode Island... »

Concert à Central Park interrompu

La dégradation des conditions météorologiques a poussé à l'arrêt du grand concert organisé à Central Park pour marquer les "retrouvailles" des artistes avec le public de New York.

Le chanteur Barry Manilow a été interrompu au milieu d'une chanson par une voix demandant aux spectateurs d'évacuer les lieux rapidement mais calmement.

"Bob" en 1991

Des vents à plus de 120 km/h et surtout de fortes précipitations pouvant provoquer des inondations... voilà ce qui attend les habitants de la Nouvelle-Angleterre. Une région qui n'avait plus connu d'ouragan depuis 1991.

"Le dernier ouragan à avoir touché terre en Nouvelle-Angleterre remonte à Bob en 1991", avait indiqué un porte-parole de l'agence américaine d'étude de l'océan et de l'atmosphère. Cet ouragan avait fait au moins 17 morts sur toute la côte Est.