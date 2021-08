Grande-Bretagne : les enfants plus malheureux qu'il y a 10 ans

Les enfants britanniques sont bien plus malheureux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Apres 9 années d'études, et quelques 50 000 sujets interrogés, c'est ce qu'affirme un rapport publié par The Children's society, un centre de recherches sur le bien-être des enfants en Grande-Bretagne.

300 000 enfants non satisfaits contre 170 000 il y a 10 ans

Le rapport révèle que près de 7 % des enfants et des jeunes de 10 à 15 ans ne sont pas satisfaits de leur vie.

"Il y a eu une baisse drastique du bien-être des enfants depuis 10 ans dans le pays. C'est l'équivalent d'environ 300 000 jeunes personnes aujourd'hui qui ne sont pas du tout satisfaites de leur vie - contre environ 170 000 il y a dix ans. explique Sarah Wayman, responsable de campagne chez The Children's Society. "Nos recherches montrent que les jeunes, qui à 14 ans, ne se sentent pas heureux dans leur vie sont beaucoup plus susceptibles que les autres d'avoir, à 17 ans, des problèmes de santé mentale, et de s'auto mutiler ou de faire des tentatives de suicide" ajoute t-elle.

Ce constat alarmant aurait pu être mis sur le dos de la pandémie mais selon le rapport, les plus petits y auraient bien fait face. Ce sont des préoccupations comme l'école, les amis et l'apparence physique qui jouent le rôle le plus important.

The Children's society a exhorté le gouvernement britannique à mettre en place un plan d'action pour améliorer le bien-être des enfants.