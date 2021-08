"Rendez-vous", le meilleur des arts et de la culture en Europe

Notre sélection hebdomadaire nous emmène dans les Carpates en Roumanie pour un festival de théâtre qui envahit une ville entière, et nous fait découvrir deux artistes américaines actuellement exposées dans deux grands institutions culturelles européennes, le Kunstmuseum de Bâle et le Musée Guggenheim de Bilbao.

Commençons par l'un des plus grands festival de théâtre en Europe et il se déroule à Sibiu, une ville historique de Transylvanie en Roumanie. Pendant plus d'une semaine, les rues de la ville comme les salles de spectacles sont inspirés par des centaines d'artistes venus de toute l'Europe.

Du théâtre de rues aux pièces classiques ou contemporaines, tous les spectacles ont droit de citer.

Une fête populaire et culturelle incontournable...

\=======================

"Like Beauty in Flames" est la nouvelle expérience artistique proposée par l'artiste américaine Jenny Holzer au Musée Guggenheim de Bilbao.

Grâce à une application et un QR code, vous accédez à une Réalité Augmentée qui vous dévoile une série de textes qui dialoguent avec l'architecture du bâtiment conçu Frank Gehry.

Une expérience unique, à vivre sur place à Bilbao, ou à distance de chez soi...

_Musée Guggenheim de Bilbao

_

"Like Beauty in flames" by Jenny Holzer

Bilbao, Espagne

Jusqu'au 31 décembre 2021

\=======================

L'artiste américaine Kara Walker dévoile des dessins inédits qui traitent de la race, du genre et de la violence dans son exposition intitulée "A Black Hole Is Everything a Star Longs to Be".

L'exposition ouvre les portes de ses archives personnelles, qu'elle a gardées précieusement pendant vingt-huit ans, et présente plus de 600 dessins provenant de son atelier, ainsi que des œuvres inédites, comme la série provocante de dessins à grande échelle de l'ancien président Barack Obama.

_"Kara Walker. A Black Hole Is Everything a Star Longs to Be"

_

_Kunstmuseum Basel | Neubau

_

Bâle, Suisse

Jusqu'au 26 septembre 2021