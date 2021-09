Angela Merkel inaugure à Berlin un centre de l'OMS destiné à détecter les futures pandémies

Devancer les futures pandémies : c'est l'objectif du centre de recherche qui vient d'être inauguré à Berlin. L'OMS a mis en place ce hub destiné à détecter les épidémies. Financé en partie par l'Allemagne, ce centre réunira dans la capitale des experts dans plusieurs disciplines et mettra à leur service les technologies les plus en pointe.

"Il s'agit de collecter des données dans le monde entier, de les rassembler et de les évaluer, et les résultats de ce centre seront partagés avec tous les pays, a expliqué Angela Merkel, la chancelière allemande. La pandémie de Covid-19 a également montré ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons vraiment nos forces. Les experts du monde entier ont élargi leurs connaissances à un rythme incroyable et les ont partagées pour décoder le coronavirus. "

"Le virus peut se déplacer rapidement, mais les données peuvent se déplacer encore plus vite, a ajouté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Avec les bonnes informations, les pays et les communautés peuvent devancer les risques émergents et sauver des vies. L'urbanisation, la déforestation et le changement climatique sont autant de facteurs qui augmentent les risques de maladies transmises par les animaux."

Des données seront également collectées dans le monde entier et rassemblées dans ce centre, qui sera dirigé par l'actuel responsable du Centre de contrôle des maladies du Nigeria.