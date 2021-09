Depuis l'arrivée des talibans, la vente d'armes est en plein essor en Afghanistan

no comment

La prise de contrôle des talibans a plongé l'Afghanistan dans l'incertitude et la souffrance économique, mais les marchands d'armes en profitent. Gilets de combat, cartouchières de camouflage ou encore grenades, les boutiques regorgent de nouveaux stocks.

Pendant des années, les talibans se sont procuré des armes et des munitions sur le marché noir. Ils ont également récupéré du matériel sur le champ de bataille et ont abandonné des postes militaires, selon des observateurs de l'ONU et occidentaux.

Le récent effondrement de l'armée afghane a créé une nouvelle manne d'armes. En plus d'une grande quantité d'armes d'infanterie de fabrication américaine, les nouveaux dirigeants afghans possèdent désormais des équipements et des véhicules, notamment des blindés de transport de troupes et au moins un hélicoptère en état de marche.