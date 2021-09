Le concept de beauté dans la Grèce antique, objet d'une exposition à Athènes

Le concept de la beauté dans la Grèce antique, c'est ce que propose "Kállos", du nom de l'exposition archéologique qui démarre ce mercredi au Musée d'Art cycladique d'Athènes.

Au programme, plus de 300 objets provenant d'une cinquantaine de musées et de collections de Grèce, d'Italie et du Vatican. Objectif : appréhender la notion de beauté dans la vie quotidienne et dans le discours philosophique. Au fil des siècles, la beauté s'exprime à la fois par le physique et les vertus de l'âme.

"L'exposition commence par le concept de l'embellissement, qui a toujours existé et continue d'expliquer le sens de la beauté, après le 5ème siècle avant JC. C'est alors que les philosophes ont étendu le sens : en plus d'être beau de corps et de visage, il faut aussi avoir une belle âme, être une personne vertueuse" souligne Sandra Marinopoulou, PDG du Musée d'Art Cycladique.

Le concept de "Kállos", n'est pas un mot signifiant simplement la beauté. Il s'agit d'un idéal qui s'est développé dans la pensée grecque antique, d'abord par les poètes puis par les philosophes. Il met en évidence la contribution de la Grèce antique à la définition du sens de "beauté" à travers l'histoire.

"Peu importe comment vous « habillez » de mots les chefs-d'oeuvre de cette exposition, ils resteront nus, attendant essentiellement que l'oeil de chaque spectateur les habille de leurs propres significations et sentiments. De cette façon, le spectateur pourra comprendre à travers eux non seulement qui il est, mais aussi qui il aimerait être, abandonnant son âme à une surveillance esthétique" explique Nikolaos Stampolidis, le commissaire de l'exposition.

L'exposition archéologique "Kállos, la beauté ultime" au Musée d'art cycladique d'Athènes est à découvrir jusqu'au 16 janvier 2022 .