Des gardes inspirés de "Squid Game" surveillent des candidats à la fonction publique

C'est une méthode bien étrange qui a été testée ce vendredi en Indonésie, pour "réduire le stress" des candidats qui passaient des examens de recrutement pour la fonction publique. Le bureau régional du ministère de la loi de Java Est s'est tourné vers des jeux de rôle inspirés de la série à succès "Squid Game".

Des candidats à des postes de gardiens de prison et d'inspecteurs de l'immigration ont d'abord été approchés par des membres du personnel de "Squid Pink" tenant des fusils à canon long en jouet et demandant si leur dossier d'enregistrement était complet. Vêtus de combinaisons roses inspiré de "Squid Game", les acteurs ont également procédé aux contrôles de détecteurs de métaux et ont circulé entre les rangées des candidats passant les tests de sélection.

Le jeu de rôle s'inscrit dans le cadre d'efforts visant "à détendre l'atmosphère", alors que le stress "peut affecter les performances lors du test", a expliqué le chef du bureau régional du ministère du droit de Java Est, Kris Mono. Pas sûr toutefois qu'avoir un (faux) fusil braqué sur soi pendant un examen aide vraiment à se détendre ...