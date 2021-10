Italie : la Sicile frappée par des inondations meurtrières

no comment

En Italie, des pluies torrentielles se sont abattus sur l’est de la Sicile et une partie de la Calabre causant d’impressionnantes inondations. En quelques heures à peine, des villes ont été submergées comme Catane, deuxième ville de la Sicile.

Les intempéries historiques ont fait au moins deux morts et une disparue. Selon les autorités, il serait tombé un an de précipitations en 48 heures et les pluies ne devraient pas s’arrêter avant lundi prochain.

Selon les scientifiques, le changement climatique causé par l'activité humaine rend les événements météorologiques extrêmes comme celui-ci plus fréquents et encore plus intenses.