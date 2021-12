Malte : la culture et la consommation de cannabis récréatif n'est plus (totalement) un délit

Une première dans l'Union européenne, Malte vient de légaliser la culture et la consommation de cannabis à usage privé et récréatif.

la nouvelle loi autorise la possession de sept grammes de cannabis maximum et la culture de quatre pieds par usager de 18 ans et plus.

Il est toujours interdit de fumer du cannabis en public, et en consommer devant un mineur sera passible d'une amende allant de 300 à 500 euros.

Le texte prévoit aussi la formation d'associations à but non lucratif permettant la production et la vente de cannabis à ses membres - 500 maximum par structure.

Le Luxembourg a annoncé des plans similaires en octobre, mais son parlement doit encore donner son approbation.