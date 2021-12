Ukraine Pologne et Lituanie appellent à plus de sévérité avec Moscou

Etre plus dur avec la Russie, c'est le message de trois dirigeants de l'est de l'Europe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky recevait ses homologues polonais et lituaniens. Ensemble ils ont demandé des sanctions occidentales plus sévères contre Moscou, qui menace Kiev avec 70 000 hommes, amassées à la frontière russo-ukrainienne. Les responsables du renseignement américain affirment que la Russie se prépare à une éventuelle invasion début 2022.

"Notre tâche commune est de contenir la menace de la Russie, a déclaré Volodymyr Zelensky, de protéger l'Europe de la politique agressive de la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie sont à l'avant-garde de cet endiguement."

Avec ses troupes déployées à la frontière, Moscou veut faire pression. Le Kremlin nie toute intention d'attaque, mais exige que l'OTAN refuse l'adhésion de l'Ukraine et d'autres anciens pays soviétiques et réduise les déploiements militaires de l'alliance en Europe centrale et orientale.