Les dirigeants mondiaux adressent leurs vœux de Noël

La période de Noël est l'occasion pour les leaders mondiaux de prononcer leurs vœux, dans des allocutions solennelles. La Reine d'Angleterre a rendu hommage à son défunt mari, le prince Philip.

Elizabeth II, Reine d'Angleterre :

"Bien que ce soit une période de grand bonheur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année en particulier, je comprends pourquoi. Mais pour moi, au cours du mois qui s'est écoulé depuis la mort de mon cher Philip, j'ai puisé un grand réconfort dans la chaleur et l'affection des nombreux hommages rendus à sa vie et à son œuvre dans tout le pays, le Commonwealth et le monde".

L'exercice est parfois plus politique, comme pour le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui constate une fracture dans le pays, depuis le début de la pandémie

Frank-Walter Steinmeier, président allemand :

"Nous sentons qu'après deux ans, la frustration, l'irritation, la polarisation et malheureusement aussi l'agressivité ostensible s'installent. Il est vrai que dans une démocratie, nous ne sommes pas tous d'accord. Mais n'oublions pas que nous sommes un seul pays. Nous devons être capables de nous regarder dans les yeux, même après la pandémie".

Aux États-Unis, le couple Biden a pour sa part échangé en visio avec des soldats américains stationnés à l'étranger.

Joe Biden, président des États-Unis :

"Vous êtes la colonne vertébrale en acier massif de la nation, toujours vigilants, toujours prêts, quand le devoir vous appelle, 365 jours par an, et pendant la période des fêtes, alors que nous prions pour la paix et que nous répandons la joie et les bonnes nouvelles, nous cherchons aussi l'espoir vers la possibilité d'une meilleure année, et pour rendre grâce, à tout pour tout ce que nous avons obtenu."