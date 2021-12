Les vins pétillants anglais voient grand

Les vignerons anglais frottent les mains et voient grand : leurs vins blancs pétillants sont à la mode.

Les ventes augmentent, plus 11 % entre 2015 et 2020, et plusieurs experts, dans des séances de dégustation à l'aveugle, ont comparé les vins pétillants du Kent au Champagne français.

Jonathan White, responsable marketing chez le producteur de vin anglais Gusbourne: "Nous avons bien noté un regain d'intérêt de la part de l'étranger ces dernières années : les médias et les critiques de vin parlent de nous de manière plus positive. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait que deux ou trois vins qui pouvaient être connus ailleurs qu'au Royaume-Uni. Il y en a beaucoup plus maintenant."

Les vignes du Kent sont moins ensoleillées que celles de Champagne, mais elles poussent sur des sols qui contiennent eux aussi beaucoup de craie.

Quant aux températures, le réchauffement climatique pourrait bien avoir rapproché le climat du sud-est de l'Angleterre avec celui de la Champagne il y a quelques années.

Anne McHale, œnologue : "Pendant la période de croissance de la vigne, les températures moyennes dans le sud de l'Angleterre sont à peu près les mêmes que celles en Champagne il y a quelques décennies. Les producteurs de champagne voient le potentiel des terres du sud de l'Angleterre."

Le climat reste néanmoins un peu plus frais dans le Kent qu'en Champagne et pour les œnologues, c'est là que réside le secret de la différence : les vins pétillants anglais sont plus frais, légèrement plus acide alors que les Champagne ont un goût plus généreux en fruit.