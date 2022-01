Dans le contexte de crise ukrainienne, des pressions s'exercent sur l'Allemagne pour qu'elle mette fin au projet de gazoduc Nord Stream 2. L'infrastructure géante pourrait servir de sanction économique contre la Russie en cas d'invasion en Ukraine.

Ces derniers jours, Berlin a clairement indiqué qu'en cas d'agression, toutes les options seraient discutées, y compris le déploiement ou l’arrêt du projet Nord Stream 2.

Après une longue période de retenue, le chancelier Olaf Scholz s'est exprimé dans le même sens. Comme la ministre des affaires étrangères Annalena Baerbock, il menace désormais la Russie de "coûts élevés" si elle envahit l'Ukraine.

Le soutien est venu des Etats-Unis : "Il convient également de mentionner qu'aucun gaz ne circule encore par Nord Stream, ce qui signifie que le gazoduc est un moyen de pression pour l'Allemagne, les États-Unis et nos alliés, et non pour la Russie", a déclaré le ministre américain des affaires étrangères Antony Blinken.

Toujours vide

Nord Stream 2 est censé être le projet qui permettra à l'Allemagne d'agir de manière plus indépendante sur le marché de l'énergie en Europe.

Même si le gazoduc entre la Russie et l'Allemagne est officiellement terminé, il n'est toujours pas en service.

Le gazoduc Nord Stream 2 est un tracé parallèle au projet Nord Stream 1, qui est en service depuis 2011 au fond de la mer Baltique. Le nouveau gazoduc s'étend sur une longueur d'environ 1230 kilomètres. Il relie Ust-Luga en Russie à Greifswald dans le nord-est de l'Allemagne. La construction a commencé en mai 2018 et s'est achevée le 10 septembre 2021, avec un an et demi de retard sur le calendrier prévu.

Le propriétaire du gazoduc est la société russe de production de gaz naturel Gazprom. L'entreprise publique a pris en charge la moitié du projet d'environ 9,5 milliards d'euros. Les coûts restants ont été financés par un consortium européen de sociétés (OMV (Autriche), Wintershall Dea (Allemagne), Engie (France), Uniper (Allemagne) et Shell (Grande-Bretagne)). Les tuyaux sont censés livrer 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Mais les robinets ne sont toujours pas ouverts - entre autres, le gazoduc doit encore être certifié par les autorités allemandes avant de pouvoir être exploité.

Nouveau gouvernement, nouvelles questions

La Russie et l'Allemagne soutiennent toutes deux le projet. Mais à Berlin, notamment dans le contexte de la nouvelle coalition gouvernementale, les opinions et les divergences sur la question de savoir si et quand le Nord Stream 2 doit être lancé se sont multipliées. Les Verts, par exemple, rejettent le projet pour des raisons géostratégiques et de politique climatique. Le parti conservateur FDP estime également qu'il est nécessaire d'agir.

En principe, l'Allemagne dépend du gaz russe, qui est considéré comme une technologie de transition sur le chemin des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Le gazoduc serait un moyen relativement bon marché d'obtenir de la matière première et de couvrir les besoins énergétiques du pays. Moscou en profiterait, car elle pourrait vendre son gaz, ce qui lui rapporterait des bénéfices financiers. Environ 55 milliards de mètres cubes de gaz doivent être livrés chaque année de la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Selon la société exploitante, cela pourrait alimenter 26 millions de foyers.

La position de l'Union européenne

Bruxelles ne soutient pas le gazoduc. Dans une déclaration de juin 2017, elle affirme que Nord Stream 2 ne contribue pas aux objectifs énergétiques de l'Union. Le gazoduc ne devrait"pas être exploité dans un vide juridique ou exclusivement en vertu du droit d'un pays tiers".

Selon la Commission, le projet Nord Stream 2 ne contribue pas aux objectifs énergétiques de l'Union visant à ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement, de nouveaux itinéraires et de nouveaux fournisseurs, indique-t-elle. "Au contraire, il pourrait même faciliter le renforcement de la position d'un seul fournisseur sur le marché européen du gaz et s'accompagner d'une concentration accrue des voies d'approvisionnement."

Il existe actuellement des infrastructures de transport de gaz qui fonctionnent bien et qui sécurisent l'approvisionnement énergétique en Europe. Cependant, les voies de transport existantes, notamment via l'Ukraine, pourraient potentiellement être mises en danger par la construction de Nord Stream 2.

Josep Borrell, Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré que le gazoduc n'était pas un projet européen. Il serait "uniquement entre les mains des Allemands".

Controverses géopolitiques

L'Union européenne n'est pas la seule partie à critiquer le projet. Les États-Unis souhaitent également que le gazoduc ne soit pas mis en service du tout. Dans le cadre des sanctions imposées à la Russie en 2020, la construction a été interrompue pendant près d'un an. L'approvisionnement en gaz de la Russie pourrait être utilisé comme une arme politique, selon Washington.

En novembre 2018, ils ont averti que "la dépendance au gaz russe pour l'Europe est géopolitiquement mauvaise". Ils ne veulent pas que "le gaz soit coupé au milieu de l'hiver lorsqu'une crise politique éclate".

Pour cela, le projet est considéré comme une concurrence. Les Etats-Unis, quant à eux, préfèrent faire des affaires avec l'Europe et lui vendre du gaz liquéfié, par exemple.

Si Nord Stream 2 est mis en service, alors plus aucun gaz russe ne sera acheminé vers l'Europe via l'Ukraine Youri Vitrenko Président de Naftogaz

Inquiétudes en Europe de l'Est

Le projet Nord Stream 2 fait également l'objet de vives critiques de la part de la Pologne, qui a le sentiment d'être ignorée en tant que pays de transit pour les approvisionnements énergétiques. Le projet pourrait réduire le statut des pipelines qui existent déjà sur le tracé terrestre. D'importants revenus générés par les droits de transit pourraient ainsi être perdus. En outre, certains craignent que la Russie ne gagne en puissance en rendant l'Europe dépendante de son gaz.

L'Ukraine est également particulièrement préoccupée. Le pays est dépendant des milliards d'euros de recettes provenant des droits de transit.

Dans le contexte du conflit ukrainien, Kiev met en garde contre la mise en œuvre du projet. Le président Volodymyr Zelensky l'a qualifié d'"arme géopolitique dangereuse du Kremlin". Il y a une semaine, la compagnie énergétique nationale Naftogaz a déclaré qu'il s'agissait d'une question de "sécurité nationale" pour l'Ukraine.

Compte tenu du renforcement des troupes russes à la frontière ukrainienne, "il serait plus difficile pour le président russe Vladimir Poutine de déclencher une guerre si le gaz passait par l'Ukraine, car l'approvisionnement en gaz serait alors affecté", a déclaré le chef de Naftogaz, Yuri Vitrenko. "J'en suis sûr : si Nord Stream 2 est mis en service, alors plus aucun gaz russe ne sera acheminé vers l'Europe via l'Ukraine".