En 2017, le cinquième sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine et l’Union Européenne (UA-UE) s'est tenu à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Placé sous le signe de “la jeunesse pour un avenir durable”, cette rencontre a été l’occasion d’adopter une déclaration commune afin d’améliorer les perspectives économiques pour les jeunes, assurer la paix et la sécurité au sein de ce partenariat intercontinental, promouvoir et encadrer la mobilité et les migrations et assurer une coopération sur la gouvernance.

Lors de ce rendez-vous, les dirigeants ont également adopté une déclaration commune sur la situation des migrants en Libye, condamnant alors le traitement inhumain des migrants et des réfugiés par des groupes criminels.

Cinq années ont passé, et la concrétisation de ces déclarations peine à prendre racine.

De plus, la concurrence est féroce lorsqu’il s’agit d’attirer l’attention des dirigeants africains: en décembre 2021 s’est tenu un sommet sur le partenariat Turquie-Afrique, le président américain Joe Biden a programmé son propre sommet et promis un partenariat serré avec l’Afrique, alors que la Russie a déjà réservé une date en novembre 2022 pour une rencontre avec les chefs de gouvernement.

Plus important encore, lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) organisé en octobre dernier., Pékin a promis un milliard de doses de vaccins Covid-19 à l'Afrique et s'est engagé à augmenter les importations chinoises de produits africains.

Afin d’avancer un argument de poids en faveur de l’Europe, la France a signé un accord d'investissement avec la RDC pour un montant de 500 millions d'euros avec l'AFD (Agence française de développement) en décembre.

Après une tentative avortée d’organiser un sommet virtuel due à l’épidémie de Covid-19, le sixième sommet UA-UE se tiendra cette année les 17 et 18 février à Bruxelles, en Belgique.

Cet événement intervient côté européen dans le cadre de la présidence française de l’UE et côté africain dans le cadre de la présidence congolaise de l’UA, respectivement sous l’égide d’Emmanuel Macron et de Félix Tshisekedi.

Le président français estime que cette sixième édition pourrait être l’occasion de rénover les relations entre l'Europe et l'Afrique. Un défi de taille si l'on considère les événements turbulents de ces dernières années.

Les deux continents peuvent-ils vraiment réinitialiser leurs relations et prendre un nouveau départ, avec des avantages mutuels pour les deux parties ?

Afin d’analyser la situation actuelle et débattre sur les enjeux économiques des relations entre l’Europe et l’Afrique, Euronews et Africanews organisent conjointement un débat virtuel mercredi 16 février à suivre dans cet article et sur notre chaîne YouTube.

Le business entrepreneur Sud-Africain Kalaa MPinga et fondateur en 2001 de la compagnie minière Mwana Africa qui aujourd’hui opère au Zimbabwe, en République démocratique du Congo, au Ghana, en Angola, au Botswana et en Afrique du Sud.

Nicolas Kazadi, Ministre des Finances de la République Démocratique du Congo

