no comment

Situé entre les provinces orientales de Kars et d'Ardahan, le lac Cildir, l'un des plus grands de la région d'Anatolie, gèle pendant les mois d'hiver. Lorsque l'épaisseur de la glace atteint près de 45 centimètres, les habitants et les touristes profitent de sa surface givrée en traversant le paysage glacé en traîneaux tirés par des chevaux.

Mais à près de 2000 mètres d'altitude, l'hiver est long et rigoureux et l'activité est rare. Emmener des touristes à bord de traîneaux tirés par des chevaux est un petit supplément aux revenus des habitants dans un pays où l'inflation a atteint près de 50 % en janvier.