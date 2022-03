Des milliers d'Ukrainiens continuent de fuir leur pays, direction la Pologne qui a accueilli plus d'un million de réfugiés en une semaine seulement. Et leur nombre augmente de jour en jour. L'effort de Varsovie et de pays voisins est colossal, il est salué par les Nations unies. Et l'organisation de confirmer un chiffre : plus de deux millions de personnes ont fui la guerre en Ukraine depuis le 24 février.

"J'ai travaillé dans ce domaine pendant des décennies mais __j'ai rarement vu un afflux aussi massif et surtout aussi rapide de personnes. La réponse est bonne. La plupart de ceux qui fuient, vous le savez déjà, sont des femmes et des enfants, car les hommes sont enrôlés dans l'armée et ne peuvent partir... C'est un groupe qui est très vulnérable, surtout dans une situation de départs soudains" souligne Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés.

La Pologne reçoit environ 150 000 réfugiés par jour. Ceux de cette première vague ont des ressources et beaucoup d'entre eux ont de la famille ou des amis dans le pays. Mais si la guerre continue, il y aura de nouvelles vagues de réfugiés sans ressources qui arriveront dans des pays submergés par cette catastrophe humaine.