Ukraine : les efforts diplomatiques des Occidentaux se poursuivent

Les efforts des Occidentaux pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivent. Mardi après-midi, le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken a conclu sa tournée européenne par des débriefings à l’Elysée avec le ministre des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, et le président Emmanuel Macron. Objectif de la visite : faire le point sur les efforts diplomatiques en cours pour réduire la violence et mettre un terme à la guerre déclenchée par la Russie.

Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait tenu une vidéoconférence inédite à trois avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président chinois Xi Jinping. Alors que Pékin, proche de Moscou, occupe une position ambigüe depuis le début du conflit, Xi Jinping a affirmé soutenir les efforts de la France et de l'Allemagne pour parvenir à un cessez-le-feu et garantir l'accès de la population civile à l'aide humanitaire.

Anthony Blinken était quant à lui en visite en Estonie. Durant son séjour en Europe, le chef de la diplomatie américaine s’est employé à apporter son soutien aux pays membres de l’OTAN :"Comme je l'ai dit en Lituanie et en Lettonie, le peuple estonien qui a vécu des décennies d'occupation soviétique comprend de manière profonde combien la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie en Ukraine est mauvaise, combien le monde doit défendre le droit de l'Ukraine à exister en tant que pays démocratique souverain et libre de choisir son propre avenir."