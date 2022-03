Enlèvement d'un maire d'une ville du sud, inquiétudes pour Marioupol. Suivez notre direct.

A la gare de Lviv les réfugiés affluent, le témoignage de notre Envoyée spéciale

Notre envoyée spéciale en Ukraine, Anelise Borges, est à Lviv. Elle s'est rendue à la gare de la ville d'où de nombreux réfugiés tentent de quitter le pays, direction la Pologne située à quelques dizaines de kilomètres.

"Ici à Lviv, les gens sont sous le choc et terrifiés par ce qui pourrait se passer ensuite. Le fait que l'offensive russe se soit étendue aujourd'hui et que certaines villes voisines aient été visées a vraiment donné à beaucoup ici le sentiment que la guerre se rapproche", explique-t-elle.



"Jusqu'à présent, Lviv était un paradis pour beaucoup de gens qui avaient échappé aux frappes russes à l'est et qui attendaient ici d’avoir une idée de ce qu'ils allaient faire ensuite. Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui à la gare centrale de Lviv nous ont dit qu'ils ne pensaient pas cet endroit encore sûr. Ils montaient dans des trains pour la Pologne en espérant pouvoir attendre de l'autre côté de la frontière que la situation se calme".



"Nous avons vu des scènes déchirantes d'hommes disant au revoir à leur femme, à leurs enfants. Et nous avons également vu des personnes âgées lutter pour monter dans ces trains en se demandant ce qui allait leur arriver".



"Nous avons aussi entendu de nombreuses personnes appeler l'Occident à fermer le ciel, beaucoup demandent une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, et encore plus aujourd’hui alors que beaucoup ici constatent une expansion de l'offensive russe à l'ouest".