Guerre en Ukraine : Moscou annonce un accord avec Kyiv pour échanger 48 enfants

Par Euronews avec agences

29 enfants retourneront en Ukraine et 19 en Russie.

La Russie et l'Ukraine ont pour la première fois mené des négociations sur la question des enfants grâce à la médiation du Qatar ce mercredi à Doha. Selon la médiatrice russe, Maria Lvova-Belova, 48 enfants vont être échangés. 29 retourneront en Ukraine et 19 en Russie, sans donner plus de détails sur le profil des mineurs concernés.

Quelques jours plus tôt, la chaîne de télévision ukrainienne SVT a rencontré Rostyslav, enlevé près de Kherson et qui a finalement réussi à échapper à l'entraînement militaire russe.

"C'était effrayant là-bas. Le plus effrayant, c'était quand j'étais enfermé dans une cellule d'isolement. Je voulais m'en échapper, mais j'ai réalisé que les conséquences seraient terribles" raconte le jeune adolescent.

"Jusqu'à présent, mes collègues et moi avons pu trouver 60 lieux de ce type, en utilisant des sources ouvertes et d'autres moyens. Et pas seulement le long de la frontière avec l'Ukraine, mais aussidansles régions les plus orientales de la Russie" ajoute Vladyslav Havrylov, enquêteur sur les crimes de guerre commis par l'armée russe.

L'Ukraine évalue à au moins 20 000 le nombre des mineurs ukrainiens qui ont été déportés en deux ans en Russie. Ce chiffre pourrait cependant être bien plus élevé, car il ne prend en compte que les enfants identifiés.

Les forces russes ont frappé un entrepôt de véhicules à Odessa, et d'autres installations à Kharkiv et dans d'autres régions.

L'armée ukrainienne a de son côté ciblé deux dépôts pétroliers dans l'oblast russe de Smolensk, détruisant 26 000 mètres cubes de carburant, selon elle.

Certains médias et responsables russes signalent également des frappes dans les régions de Lipetsk et de Voronej. Pendant ces attaques, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a quant à lui visité le cosmodrome militaire.