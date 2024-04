La Russie a attaqué Kostiantynivka, près du Donetsk, avec une bombe aérienne

Par euronews

Le 23 avril, l'armée russe a frappé la ville de Kostiantynivka dans la région de Donetsk. Le bombardement a fait cinq blessés, dont deux sont dans un état grave.

Cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque russe à Kostiantynivka, dans la région de Donetsk, mardi. Le chef de l'administration militaire de la région, Vadym Filashkin, a déclaré que deux des blessés étaient dans un état grave, et trois maisons, une voiture et une infrastructure avaient été endommagées.

❗️Донеччина. росія атакувала Костянтинівку. 5 людей отримали поранення. Вони їхали в легковому авто та опинились в епіцентрі вибуху. Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою «УМПБ-Д-30 СМ». Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні. 🔞Застереження: відео містить чутливі кадри. Posted by МВС України on Tuesday, April 23, 2024

Selon les premières informations, une bombe aérienne guidée a été utilisée. Selon le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, ces bombes, qui pèsent jusqu'à 1,5 tonne, aident les troupes russes à "avancer dans les ruines", car elles sont capables de tout détruire sur leur passage.

Poussée russe vers Tchassiv Yar

Odessa, Kherson, Kharkiv et Dnipro ont également été touchées par les bombardements russes mardi. Le ministère ukrainien de la défense estime que jusqu'à 25 000 soldats russes tentent de prendre d'assaut Tchassiv Yar et les localités environnantes dans la région de Donetsk, en cherchant notamment à s'emparer du village d'Ivanovskoye et des environs de Bohdanivka afin de percer jusqu'à Tchassiv Yar.

Tchassiv Yar est un point d'appui décisif pour la poursuite de la progression vers Kostiantynivka, Kramatorsk et Slavyansk.

Le ministère britannique de la défense estime que l'armée russe tentera probablement d'avancer vers la ville de Kostyantynivka après avoir annoncé qu'elle avait pris le contrôle de Novomikhaylovka.

Les analystes de l'Institute for the Study of War suggèrent que les forces russes veulent faire une percée vers la ligne de défense ukrainienne au nord-ouest d'Avdiivka dans la région de Donetsk. Elles ont récemment confirmé leur succès à Ocheretino, alors que les combats se poursuivent près d'Avdiivka.

Russie "augmentera les attaques" en réponse à l'aide américaine

Mardi, le ministre russe de la défense, M. Shoigu, a déclaré que l'armée russe augmenterait l'intensité des attaques contre les centres logistiques et les bases de stockage d'armes occidentales en Ukraine, en réponse à un projet de loi américain prévoyant une nouvelle aide à Kiev.

Selon les experts, le plan russe visant à s'emparer de Sentry Yar à temps pour le 9 mai et l'investiture de Vladimir Poutine a peu de chances d'être exécuté, car les alliés de l'Ukraine accélèrent enfin l'acheminement de l'aide.

Mardi, la Lituanie a annoncé le transfert d'un lot de véhicules blindés de commandement et d'état-major M577 à l'Ukraine. Le ministère lituanien de la défense affirme que les véhicules sont déjà arrivés en Ukraine.

Une partie de l'aide militaire américaine à l'Ukraine se trouve déjà en Allemagne et en Pologne, ce qui réduit le temps nécessaire à la livraison d'armes et d'équipements sur la ligne de front, ont rapporté les médias américains. Selon eux, les obus d'artillerie seront livrés en premier.