Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balles dimanche à Irpin, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, théâtre de violents combats depuis plusieurs jours.

Brent Renaud, un photographe et réalisateur indépendant de 50 ans, est le premier journaliste étranger à être tué depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février. Un journaliste de la télévision publique ukrainienne avait été tué le 1er mars dans le bombardement russe de la tour de télévision de Kiev.

Les deux journalistes américains ont été touchés à la mi-journée alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, également blessé, a précisé à Danylo Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes qui a pris en charge les victimes.

Brent Renaud "a reçu une balle dans la nuque et a été tué sur le coup", a-t-il précisé.

Le journaliste blessé a parlé

Blessé, l'autre journaliste américain, Juan Arredondo, a de son côté raconté ce qui leur était arrivé dans une vidéo filmée depuis l'hôpital où il a été transporté, publiée sur les réseaux sociaux.

"Nous étions partis filmer des réfugiés en train de quitter la zone. On est montés dans une voiture, quelqu'un a proposé de nous emmener de l'autre côté du pont. __On a passé un checkpoint et ils se sont mis à nous tirer dessus. Le conducteur a fait demi-tour et ils ont continué à tirer", a-t-il ajouté, sans préciser de quel camp pouvaient venir les tirs.

Kyiv accuse la Russie

Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé leurs ennemis russes d'avoir tiré sur les journalistes américains, mais l'origine des tirs reste difficile à établir pour le moment.

"Nous consultons les Ukrainiens pour déterminer comment cela est arrivé", a déclaré sur la chaîne américaine CBS Jake Sullivan, conseiller national à la sécurité du président américain Joe Biden, en dénonçant un meurtre "choquant et horrifiant".

"Les forces russes en Ukraine doivent cesser immédiatement toutes les violences contre les journalistes et les civils, et celui qui a tué Renaud, quel qu'il soit, devra rendre des comptes", a réagi dans un tweet le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), basé à New York.

Qui était Brent Renaud ?

Brent Renaud, également écrivain, était originaire de Little Rock, dans l'Etat de l'Arkansas, selon le site internet de la Fondation Nieman pour le journalisme, liée notamment à l'université de Harvard, qui lui avait accordé une bourse en 2019.

Il avait travaillé sur de nombreux projets de films documentaires avec son frère Craig, et couvert des sujets aussi divers que la crise des réfugiés en Amérique centrale, les soubresauts politiques en Egypte et la lutte contre l'extrémisme en Afrique et au Moyen-Orient.

Ensemble, ils avaient notamment remporté en 2015 le prix Peabody pour une série documentaire sur une école pour enfants en difficulté à Chicago.

Plus récemment, Brent Renaud avait travaillé sur une manifestation du mouvement Black Lives Matter à Harrison, dans l'Arkansas, connue comme un sanctuaire pour suprémacistes blancs. Ses travaux avaient été publiés par le Boston Globe.