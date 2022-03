Le Covid-19 circule toujours activement en Europe

Royaume-Uni, France, Allemagne... Plusieurs pays font face à un regain épidémique.

Royaume-Uni : dose de rappel pour les plus vulnérables

La vaccination contre le Covid-19 suit son cours au Royaume-Uni, où une nouvelle dose de rappel est désormais administrée aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux immunodéprimés dès l'âge de 12 ans. Objectif : protéger les plus vulnérables face aux risques de formes graves du virus qui continue de circuler activement avec plus de 100 000 contaminations quotidiennes enregistrées en moyenne sur les sept derniers jours.

France : 90 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne

La France est également confrontée à un regain épidémique avec près de 90 000 contaminations quotidiennes en moyenne sur une semaine et un nombre d'hospitalisations qui ne recule plus. Toutefois, les chiffres des malades en réanimation sont orientés à la baisse dans un pays où près de 80% de la population a reçu un schéma vaccinal complet.

Allemagne : record de contaminations, fin des restrictions

Cette nouvelle vague épidémique touche également l'Allemagne qui a enregistré un nombre de cas record depuis le début de la pandémie (près de 300 000 en 24 heures), ce qui n'a pas empêché Berlin d'acter la levée de l'ensemble des restrictions.

D'autres pays comme l'Autriche ont fait marche en réintroduisant l'obligation du port du masque en intérieur.

L'Irlande rend hommage aux victimes de la pandémie

L’Irlande, de son côté, a rendu hommage aux victimes de la pandémie. Comme l'a rappelé le vice-Premier ministre Leo Varadkar, l'Europe et le monde n'en n'ont pas terminé avec le Covid-19 : "Notre combat contre ce virus se poursuit. Par ailleurs, nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion solennelle, sans penser aussi à l'immense tragédie humaine causée par la guerre en Ukraine."

La Chine en plein pic épidémique

Enfin, la Chine et Hong Kong font face à la plus forte poussée de contaminations en deux ans, malgré une politique anti-covid parmi les plus strictes au monde.