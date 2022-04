Dons, accueil : l'aide humanitaire reste cruciale pour des millions d'Ukrainiens

Dans le plus grand centre humanitaire d'Odessa, les bénévoles n'accueillent pas de réfugiés, mais leur fournissent une aide précieuse. Médicaments, vêtements, nourriture. Les jeunes volontaires recensent les besoins, trient les dons et les acheminent. Leur manière de participer à l'effort de guerre et à la reconstruction du pays.

"C'est comme ça que nous sommes en train de nous relever, c'est la période de croissance, sanglante, douloureuse, mais c'est le moment où nous serons fiers de dire que je" je suis ukrainien ". C'est un moment historique, en fait.", explique fièrement Volodomyr.

Plus de 10 millions de déplacés

Sous un dôme à Lviv, le gymnase est devenu la nouvelle maison de Natalja et ses deux petits enfants. Comme elle, beaucoup d'habitants de Kiev ont fui vers cette ville. Dès qu'elle le peut, cette maman passe un coup de téléphone à ses proches, restés dans la capitale. Son plus grand souhait, retourner auprès d'eux, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Sa voisine lui confie : "Je ne crois pas qu'ils soient partis, on entend des explosions jour et nuit. Maintenant aussi, peut-être que vous ne pouvez pas entendre cela, mais nous pouvons entendre des combats près de Kiev."

L'aide des anonymes et des proches

Il y a quelques années, Ivana a donné naissance à des jumeaux pour un couple irlandais. Grâce à eux, elle a pu fuir l'Ukraine. Dès le début de la guerre, ils n'ont pas hésité. Il fallait aller la chercher. Direction la frontière roumaine pour ramener Ivana et ses enfants en Irlande. Comme eux près de 4 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays.