Italie : des dizaines de milliers de personnes ont marché pour la paix

Des dizaines de milliers de personnes ont participé dimanche à la traditionnelle marche pour la paix, de Pérouse à Assise, dans le centre de l'Italie. L’évènement, qui a habituellement lieu au mois d’octobre, a été décalé cette année pour répondre à l’appel lancé par le pape François qui a demandé l’arrêt de la guerre en Ukraine.

"Nous étions aussi à Lviv il y a 2 semaines avec la Caravane de la Paix, explique une manifestante. Pour dire qu'il est possible de mener des actions non-violentes et que cela en vaut la peine. Et nous ne nous arrêterons pas"

Selon les organisateurs, environ 50 000 personnes de toutes confessions et orientations culturelles et politiques ont parcouru à pied les plus de 20 kilomètres séparant les deux villes dans une ambiance bon enfant.

A l'occasion de la Pâques orthodoxe, célébrée ce dimanche, le pape François a réitéré sa demande de stopper les combats en Ukraine : "Dirigeants politiques, s'il vous plaît, écoutez la voix du peuple qui veut la paix, et non pas l'escalade du conflit. Je demande à tous de prier pour la paix et d'avoir le courage de manifester pour dire que la paix est possible".

Dans son discours, le pape François a salué et remercié les participants de cette marche en faveur de la paix qui avait cette année un sens bien particulier, deux mois jour pour jour après le début de l’invasion russe de l’Ukraine.