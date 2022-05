Sergueï Lavrov déclenche un incident diplomatique après ses propos sur les Juifs

L’ambassadeur russe en Israël Anatoly Viktorov a été convoqué pour clarifier les propos de Sergueï Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères a mis le feu aux poudres, ce dimanche, en voulant répondre à Volodymyr Zelensky qui s’étonnait de l’emploi par la Russie du terme "nazification" pour décrire la situation en Ukraine alors qu’il est lui-même Juif.

"Il avance un argument : "Quel genre de nazification pouvons-nous avoir si je suis Juif ?". Mais si je me souviens bien, et je peux me tromper, Hitler avait aussi des origines juives, a déclaré Lavrov à la télévision italienne. Donc cela ne veut absolument rien dire. Depuis un certain temps, des juifs eux-mêmes nous ont dit que les plus grands antisémites étaient juifs."

Des propos sulfureux qui n’ont pas tarder à faire réagir en Israël. Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid s'est exprimé sur twitter : "Les remarques du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sont à la fois une déclaration impardonnable et scandaleuse, ainsi qu'une terrible erreur historique. Les Juifs ne se sont pas assassinés eux-mêmes pendant l'Holocauste. Le plus bas niveau de racisme contre les Juifs est d'accuser les Juifs eux-mêmes d'antisémitisme".

Le directeur du mémorial Yad Vashem à Jérusalem, Dani Dayan, a également tenu à condamner cette intervention : "Les propos du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sont fallacieux et doivent être condamnés dans les termes les plus forts. Il propage essentiellement l'inversion de l'Holocauste, où les victimes sont considérées comme les auteurs des crimes. C'est odieux, c'est méprisable et c'est contraire à la vérité historique."

Cette polémique intervient quelques jours après la Journée de commémoration de l’Holocauste. Jeudi dernier, Israël s’était figé l’espace de deux minutes pour rendre hommages aux 6 millions de juifs assassinés par les nazis durant la Seconde guerre mondiale.