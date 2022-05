De très jeunes acteurs se produisent sur la scène de l'amphithéâtre de Pompéi, en Italie

**80 élèves de la province de Naples ont la chance de jouer dans un lieu époustouflant, l'amphithéâtre du site archéologique de Pompéi.**Ils y interprètent "Les oiseaux", comédie du Grec Aristophane écrite il y a 2 500 ans. Une pièce antique dans ce décor unique dans le sud de l'Italie.

_"Beaucoup de gens disent, 'Pompéi est un site très important, mais malheureusement le territoire n'est pas facile'. Au lieu de cela, je pense que nous devons inverser la perspective, nous devons dire que nous avons la chance d'avoir sur ce territoire un site culturel qui peut donner quelque chose au territoire. _Nous voulons donc donner à ces jeunes une perspective et une vision.", témoigne Gabriel Zuchtriegel, le Directeur du Parc Archéologique de Pompéi.

Lassé de la guerre et de la corruption dans sa ville, le jeune poète athénien aurait rêvé de partir à la recherche d'un endroit meilleur. Une leçon de vie et une échappée dans l'histoire pour ces jeunes adultes, comme l'explique Marco Martinelli, directeur artistique du projet, "Nous avons commencé à travailler avec ces garçons et filles en leur demandant: supportez-vous votre ville ? Pour quelles raisons voudriez-vous partir ? Quand vous interprétez non pas une ligne mais un état d'esprit vieux de 2 500 ans dans ce qui est notre présent, à partir de ce moment-là, le texte, la fable prend vie et nous parle à tous".

Si pour certains, ce lieu n'est qu'un tas des ruines ou des pierres anciennes, pour beaucoup, il représente les signes fascinants et incroyablement bien préservés d'une ancienne civilisation. Et pour ces jeunes, ce lieu représente un contact direct entre leur patrimoine culturel et leur vie quotidienne.

"Je pense qu'en dehors de ma ville, je pourrais réaliser mes rêves, car je suis danseuse et je ne pense pas qu'elle puisse me donner ce à quoi je veux aspirer." Annarita Imparato Lycéenne et jeune actrice

"Les Oiseaux" trouve aussi une certaine résonance chez ces jeunes lycéens avides de voyage. Comme Annarita ou encore Mariangela qui voudraient toutes deux quitter leur ville pour découvrir d'autres horizons. Et bien que nul ne puisse dire si ces jeunes partiront vraiment un jour, cette expérience nourrit leur regard et les aide à faire porter leur voix. Simone explique qu'avant il "rougissait" mais que cette expérience théâtrale l'a aidé à être "plus à l'aise dans ses relations avec les autres". Quant à Filomena, elle indique que cette expérience lui a permis de se "libérer de ses peurs" et de la "crainte d'entrer sur scène".

Après ces représentations fin mai, le spectacle sera joué à Ravenne début juin et partira ensuite en tournée dans d'autres villes italiennes. Cette collaboration a permis à ces jeunes de voir ce que le théâtre peut apporter et qu'ils sont les artistes de leur propre avenir.