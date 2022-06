Ces souverains (solidement) vissés sur leur trône - version 2022

La reine d'Angleterre détient le record mondial de longévité : 70 ans de règne.

Mais d'autres souverains ailleurs en Europe ou dans le monde semblent également solidement vissés sur leur trône. Nous avions dressé une liste en 2019 (voir ici).

Tour d'horizon en 2022.

L'indétrônable Elizabeth II

Le record est, à ce jour, détenu par la reine d'Angleterre, Elizabeth II. Elle accède au trône le 6 février 1952, à la mort de son père, le roi George VI. Elle n'a alors que 25 ans.

70 ans plus tard, elle est toujours là, à régner sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Ses apparitions sont de plus en plus rares, et sa santé déclinante. Mais sa popularité reste très élevée. En témoigne la ferveur enregistrée pour les manifestations de son jubilé de platine.

Longévité sur le trône : 70 ans

La reine Elizabeth II à Buckingham Palace, le 02/06/2022 Jonathan Brady/PA

Le tenace sultan de Brunei

Sur la deuxième marche du podium, on trouve Haji Hassanal Bolkiah, sultan de Brunei depuis 1967, soit plus de 54 ans à la tête de cet État devenu indépendant en 1984.

Il est le 29ème sultan de cet Etat de l'Asie du Sud-Est depuis 1967 mais incontestablement celui qui y règne depuis le plus longtemps.

L'homme semble aussi riche qu'il est autoritaire. Hassanal Bolkiah est âgé de 75 ans.

Il a eu cinq garçons et sept filles avec trois épouses différentes.

Longévité sur le trône : 54 ans

Archives : le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, le 15/07/2019 Ahim Rani/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Jubilé d'or pour Marguerite II du Danemark

Le troisième plus long règne est celui la reine Marguerite II, sur le trône du Danemark depuis 1972.

Elle vient de fêter son jubilé d'or.

Âgée aujourd'hui de 82 ans, Marguerite II n'a pas l'intention d'abdiquer. Mais c'est son fils aîné, Frederik, prince héritier, qui remplit de plus en plus les engagements royaux.

Longévité sur le trône : 50 ans

Archives : la reine Marguerite II du Danemark, le 10/11/2021 Markus Schreiber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Carl XVI Gustaf, Scandinavie encore

Les monarchies sont souvent des histoires de famille. Le cousin de la reine danoise s'appelle Carl Gustaf. Et il règne, lui, sur la Suède.

Il a accédé au trône à la mort de son grand-père, Gustaf VI Adolf, en septembre 1973.

Il est âgée de 76 ans.

C'est sa fille aînée, la princesse Victoria, qui devrait lui succéder.

Longévité sur le trône : 48 ans

Archives : le roi Carl XVI Gustaf de Suède, le 16/12/2019 Fredrik Sandberg/FREDRIK SANDBERG

Harald V, Scandinavie toujours

En Norvège, Harald V est sur le trône depuis le 17 janvier 1991.

Harald V est âgé de 85 ans. Il a eu deux enfants, Märtha Louise et Haakon. C'est ce dernier (et non sa sœur aînée) qui est censé hériter de la couronne.

A noter que la plupart de ces monarques, en Europe, n'ont qu'un pouvoir protocolaire.

Longévité sur le trône : 31 ans

Archives : le roi Harald V de Norvège, le 04/05/2019 Francisco Seco/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Letsie III du Lesotho

David Mohato Bereng Seeiso accède au trône du Lesotho suite au décès accidentel de son père, le roi Moshoeshoe II en janvier 1996. Cela fait donc plus de 26 ans qu'il est en fonction.

Régnant sous le nom de Letsie III, il est âgé de 58 ans.

Longévité sur le trône : 26 ans

Archives : Letsie III du Lesotho, le 15/12/2013 Odd Andersen/AFP PHOTO/MARCO LONGARI

Abdallah II de Jordanie

L'actuel roi de Jordanie, Abdallah II, est sur le trône depuis février 1999, soit plus de 23 ans. Il a succédé à son père le roi Hussein.

Abdallah II est âgé de 60 ans.

Longévité sur le trône : 23 ans

Archives : le roi Abdallah II de Jordanie, le 28/10/2021 Hannah McKay/AP

Mohammed VI du Maroc

Mohammed VI est le vingt-troisième monarque de la dynastie alaouite. Il a succédé à son père le roi Hassan II décédé en juillet 1999. Hassan II avait régné pendant 38 ans.

Mohammed VI est aujourd'hui âgé de 58 ans.

Longévité sur le trône : 22 ans