Qui est le prince héritier Frederik, le futur roi du Danemark ?

A 55 ans, Frederik succédera ce dimanche à sa mère, la reine Margrethe II, qui se retire après plus d'un demi-siècle sur le trône.

Adolescent, le prince héritier du Danemark Frederik se sentait mal à l'aise sous les feux de la rampe et se demandait s'il pourrait éviter de devenir roi.

Aujourd'hui, cet homme de 55 ans deviendra le roi Frederik X lorsqu'il succédera dimanche à sa mère, la reine Margrethe II, qui rompt avec des siècles de tradition royale danoise en abdiquant après 52 ans de règne.

Margrethe a stupéfié la nation lorsqu'elle a annoncé, lors de son traditionnel discours de la Saint-Sylvestre, qu'elle se retirait, invoquant des raisons de santé.

Une porte-parole du palais royal a déclaré au journal Berlingske que la reine n'avait informé ses fils de sa décision que trois jours avant l'annonce.

Le prince héritier danois Frederik, deuxième à partir de la gauche, rencontre la famille Mondavi à Oakville en 1989 Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Athlète, officier militaire décoré et fan de musique rock, Frederik a un style plus informel que sa mère, mais il est tout aussi populaire dans ce pays nordique.

Le prince héritier, dont le nom complet est Frederik André Henrik Christian, est né le 26 mai 1968, premier enfant de Margrethe et de son mari, le prince Henrik, décédé en 2018. Son frère cadet, le prince Joachim, est né en 1969.

Enfant timide et réservé, Frederik se sentait mal à l'aise à l'idée de monter sur le trône, ainsi qu'à l'attention et à l'examen intenses qui en découlaient. Dans une interview accordée en 1996 à Berlingske Tidende, le prince héritier avait déclaré qu'à l'adolescence, il se demandait parfois s'il pourrait échapper à son destin.

"Je pensais que c'était trop inconfortable", a déclaré Frederik. "Vous saviez que vous alliez être si public, si connu, si accessible à tous et si dépeint. Je n'aimais pas ça."

Le prince héritier du Danemark Freserik participe à un exercice militaire en tant qu'aspirant au corps d'élite de la marine danoise en 1995. AP Photo/Keld Navntoft

À l'âge adulte, il s'est senti plus à l'aise dans sa position d'héritier du trône et s'y est préparé. Frederik, qui parle non seulement le danois mais aussi l'anglais, le français et l'allemand, est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'université d'Aarhus.

Il a reçu une formation militaire dans plusieurs branches des forces armées danoises, notamment en tant que plongeur dans une unité navale d'élite. Frederik a reçu le surnom de "Pingo" à la suite d'un épisode où sa combinaison de plongée s'est remplie d'eau, le laissant se dandiner comme un pingouin.

Il s'initie à la diplomatie en travaillant à l'ambassade du Danemark à Paris et à la mission danoise auprès des Nations unies à New York. À l'instar du roi Charles III de Grande-Bretagne, il a manifesté un intérêt particulier pour le changement climatique et d'autres questions environnementales.

Chez lui, au Danemark, Frederik est connu pour être informel et terre-à-terre. S'il assiste aux cérémonies officielles en uniforme orné de médailles, on peut parfois le voir se fondre dans la foule en faisant du vélo avec ses gardes du corps ou en donnant la main à des adolescents.

Le prince héritier du Danemark Frederik lors de l'ouverture du nouveau Centre climatique des Nations Unies en 2022. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix via AP

Grand sportif, Frederik a participé à six marathons, à un triathlon Ironman et à une expédition en traîneau à chiens dans le nord du Groenland. Pendant plusieurs années, il a été membre danois du Comité international olympique.

Certains Danois se sentent tellement à l'aise avec le prince héritier qu'ils s'adressent à lui sans son titre royal.

Comme beaucoup de ses contemporains des maisons royales d'Europe, Frederik s'est marié à une roturière en dehors de l'aristocratie. Il a rencontré Mary Donaldson, née en Australie et fille d'immigrés écossais, dans un bar pendant les Jeux olympiques de Sydney en 2000. Ils se sont mariés quatre ans plus tard.

Le prince héritier du Danemark Frederik et la princesse héritière du Danemark Mary arrivent pour saluer le corps diplomatique pour le Nouvel An. Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Le couple a eu quatre enfants : le prince Christian, 18 ans, la princesse Isabella, 16 ans, et les jumeaux de 13 ans, le prince Vincent et la princesse Joséphine.

Après l'abdication de Margrethe, Christian prendra le titre de prince héritier et deviendra le premier à succéder à son père.

Marie deviendra reine du Danemark. Son parcours improbable depuis l'île de Tasmanie pour devenir la première reine d'origine australienne à l'autre bout du monde a captivé les Danois et les Australiens.

Lorsque Frederik a eu 50 ans, Mary a fait l'éloge de son mari dans un discours romantique et plein d'esprit, prononcé dans un danois courant. "Tu as toujours repoussé les limites et tu as insisté pour que le monde qui t'entoure s'adapte à la personne et tu n'as pas permis aux structures de ce monde de te définir", a déclaré Mary.