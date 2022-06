Dernier album d'Ana Moura : du fado rythmé imprégné d'influences angolaises

La chanteuse portugaise de Fado, Ana Moura est de retour dans les salles après plus d'un an d'absence. Sur la scène du théâtre antique de Lyon, elle révèle à Euronews l'essence de son dernier album. _"Le nom de l'album n'a pas encore été révélé, le disque sort à la fin de l'été en septembre, et il est très spécial pour moi, c'est pourquoi il met beaucoup de temps à sortir. Entre-temps, je suis tombée enceinte et je voulais attendre afin d'avoir plus de disponibilité pour la sortie du disque.",_indique l'artiste.

Des rythmes de l'Angola

"Agarra em mim" que l'on pourrait traduire par "Porte moi", est une chanson dédiée à sa fille. Elle rend aussi hommage à ses racines angolaises, dont elle a hérité par sa mère. "J'ai grandi entouré de musique angolaise, mes parents écoutaient toujours beaucoup de musique à la maison, ils jouaient et chantaient aussi. Et j'ai grandi dans cet environnement très musical, où l'on entendait et ressentait différents genres", explique la chanteuse.

La dernière oeuvre d'Ana Moura est imprégnée d'influences fusionnées avec sa voix naturelle de fado. La star internationale y apporte sa touche dansante et sensuelle.

"La chanson 'Andorinhas' a des saveurs à la fois de fado et d'airs de la province du Minho, car j'ai aussi des racines là-bas, mon père est originaire du nord. Mais il y a aussi 'Jacarandá' et 'Agarra vem mim' qui ont la cadence et la sensualité de la Kizomba en Angola", explique la chanteuse.

Un hommage à Prince

Et cette nouvelle cadence est un hommage à un bon vieil ami qu'elle a perdu en 2016 qui n'est autre que le chanteur Prince. "Prince aimait ma musique, mais il disait "ta musique a juste besoin d'un rythme". C'est d'ailleurs comme ça que le "beat" est arrivé dans "Jacaranda", et je pense qu'il en serait très heureux."

Cette chanson se termine d'ailleurs par un riff de Mike Scott, un guitariste qui a travaillé avec l'artiste américain.

Cet été, Ana Moura a des concerts prévus au Portugal, en Espagne, en France et en Hongrie. La chanteuse rêve aussi d'enregistrer un clip musical en Angola.