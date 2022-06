Une marche contre le droit à l'avortement a eu lieu ce dimanche à Madrid.

Selon les autorités, quelques 20 000 personnes ont manifesté pour dénoncer le droit des femmes à l'IVG. L'événement a été organisé suite à la décision de la Cour suprême des Etats-Unis abrogeant le droit constitutionnel à l'avortement dans le pays.

La marche, organisée par plus de deux cents organisations, a traversé le centre de la capitale espagnole avec des banderoles portant des slogans tels que "Pour la défense de la vie" et "Nous risquons nos vies, assez de lois contre la vérité et la nature humaine", en référence à la législation espagnole sur l'avortement et l'euthanasie.

Le président de l'organisation One of Us, l'ancien politicien conservateur espagnol Jaime Mayor Oreja, a déclaré aux journalistes que la décision américaine "est un élément d'espoir et d'avenir". Des dirigeants du parti d'extrême droite Vox ont aussi participé à la manifestation.