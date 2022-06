Le plus prestigieux tournoi du monde, Wimbledon débute ce lundi, avec une édition 2022 particulière. En raison de la guerre en Ukraine, les joueurs russes et bélarusses ont été exclus, l'ATP et la WTA ont donc refusé d'attribuer des points de classement au tournoi.

Pour autant le spectacle sera bien au rendez-vous pour tous les amateurs au premier rang desquels, l'ancien numéro 1 britannique Tim Henman qui a répondu à nos questions.

"Je dirais personnellement que Wimbledon est le meilleur tournoi de tennis au monde, je suis peut-être un peu partial, mais ce qui le rend spécial, je pense que c'est vraiment l'histoire, la tradition, les courts en gazon, les tenues blanches et cela nous ramène à l'époque où l'événement a débuté en 1877", dit-il.

Andrew Robini, euronews : ''Vous avez atteint les demi-finales quatre fois dans ce tournoi. Que faut-il pour aller loin ?''

Tim Henman : "I_l faut jouer un bon tennis. Chez les hommes et chez les femmes, ce sont les meilleurs joueurs du monde, donc si vous voulez aller loin, vous devez être au top de votre jeu et je pense que le tennis sur gazon a changé au fil des ans. Il a été beaucoup dominé par le "service et la volée" mais maintenant, je pense que vous voyez beaucoup plus d'action depuis le fond du court. Physiquement, techniquement, mentalement, vous devez être prêt à y aller et vous savez que le Grand Chelem dure deux semaines, donc vous devez être prêt et tenter de gagner sept matches_.''

Chez les hommes, le Serbe Novak Djokovic sera le grand favori de cette 138ème édition, en quête d'un 7ème titre. Chez les dames, les yeux se tournent vers la numéro un mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, mais aussi vers Serena Williams qui fait son grand retour.