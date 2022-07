Incendies en Europe : la France, l'Espagne et le Portugal en flammes

Les incendies continuent de faire rage dans le sud de l'Europe, en France, en Espagne et au Portugal.

La Gironde, toujours en proie aux flammes.. La préfecture a annoncé l'évacuation préventive d'au moins 15 000 personnes. En quelques jours, deux incendies ont déjà brûlés 14 000 hectares de forêt près du bassin d'Arcachon. Pompiers et volontaires travaillent sans relâche, mais les incendies sont difficiles à éteindre et cela ne va pas s'améliorer. Selon Météo France, de fortes rafales de vent vont succéder à la canicule.

Dans le nord ouest de l'Espagne, ces passagers ont paniqué lorsque le train a traversé cette forêt en feu. Les lignes ferroviaires entre Madrid et la Galice ont ensuite été suspendues.

La vague de chaleur qui balaie toujours la péninsule ibérique a laissé plus de trente incendies toujours actifs. En quelques jours, les flammes ont provoqué la mort de deux personnes et forcé l'évacuation de milliers d'autres.

Plus de 70 000 hectares ont brûlé dans le pays depuis le début de l'année, la pire en 10 ans, selon des données officielles.

Portugal

Au Portugal, un incendie s'est déclaré dimanche à l'est du pays, à Fundão, et a progressé de 7 kilomètres en seulement trois heures. Des habitations et du matériel agricole ont été détruits.

Avec des températures extrêmes et des sols secs, le pays présente toujours un risque très élevé de départ de feu. Les pompiers et volontaires restent donc mobilisés pour combattre la moindre étincelle et éviter de plus gros dégâts.