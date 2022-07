"Plus chaud que le Sahara" titraient les tabloïds anglais ce lundi 18 juin. 40°C attendus à Londres, 36°C à Manchester, 37°C à Birmingham... Face à la vague de chaleur inédite qui frappe le pays, les Britanniques prennent d’assaut les zones ombragées des parcs et les fontaines.

Le Royaume-Uni pris de court

Le pays n'est pas préparé : d'habitude c'est plutôt du froid et de la pluie que les Britanniques cherchent à se préserver. La plupart des bâtiments sont conçus pour retenir la chaleur. Quasiment rien n'est climatisé, ni les maisons, ni les édifices publics, ni même les hôpitaux qui n'ont pas non plus de ventilateur.

Certaines écoles sont fermées pour deux jours. Des hôpitaux ont reprogrammé les opérations non urgentes, de nombreux trains annulés, à Londres il a été demandé aux habitants de ne prendre les transports en commun qu'en cas de nécessité absolue.

Certaines infrastructures sont hors d’usage : l’aéroport de Luton a suspendu la plupart de ses vols. Une partie de son tarmac a fondu.

Pour les scientifiques, cette canicule représente un risque pour la santé publique, comme l'explique Dr. Annela Anger-Kraavi, directrice du Centre de Recherche de Politique Climatique de l’Université de Cambridge

« Nous devrions commencer à réfléchir sérieusement à la façon de nous adapter. Parce que cela arrivera plus souvent maintenant. Comme nous le voyons, si les cinq derniers pics de chaleur se sont produits au cours des 10 dernières années, alors c’est le signe qu’il y en aura plus. C’est une tendance. Ça va être de plus en plus fréquent. »

Records de températures battus en France

A Brest, le record de chaleur enregistré en 1949 a été battu : 39,2 degrés pour la journée de lundi.

Les rues sont vides… La vie tourne au ralenti. Certains habitants s'inquiètent: « d'habitude Brest c'est 70% d'humidité et là on a battu tous les records de chaleur, faut se poser les bonnes questions. »

Au pied de la Tour Eiffel à Paris, les touristes se réfugient près des fontaines du Trocadéro. Santé Publique France recommande aussi de s’hydrater régulièrement, animaux de compagnie compris.

La vague devrait encore durer jusqu’à la fin de la semaine.