Incendies, canicules et sécheresse : un été historique en Europe

6 800 hectares de végétation brûlés et 10 000 personnes évacuées : c'est le lourd bilan de l'incendie qui ravage actuellement la région de Landiras, dans le sud de la Gironde, en France.

Parti mardi après-midi, le feu se poursuit à un rythme galopant, favorisé par des conditions météo très défavorables. Selon les pompiers, il s'agit d'une reprise du gigantesque incendie du mois de juillet, qui n'a jamais été totalement éteint : "Il est probable que le feu se soit propagé sous terre et qu'il ait repris dans des zones qui étaient encore vertes. Et à ce moment-là, le feu, également en raison de la sécheresse de la végétation et de l'humidité extrêmement faible, a repris très rapidement et a réinflammé les pins", explique ainsi un pompier.

Plusieurs milliers de soldats du feu sont déployés dans toute la France, pour combattre 8 feux principaux, en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron et la Lozère. Sans compter d'innombrables départs de feux plus petits chaque jour du nord au sud.

En tout, plus 50 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année en France selon des données satellitaires européennes: c'est plusieurs fois la moyenne annuelle des 15 années précédentes, comme en Espagne, alors que l'été n'est pas terminé.

Chaleur et cours d'eau à sec

La sécheresse historique et les températures records se ressentent sur presque tout le vieux continent, impactant notamment les cours d'eau.

En Allemagne, les autorités ont prévenu que le niveau des eaux du Rhin pourrait atteindre un seuil critique dans les jours à venir. Cela rendra de plus en plus difficile le transport de marchandises sur le fleuve, notamment le charbon et l'essence - ce qui risque d'accentuer encore plus la crise énergétique dans l'Union européenne.

En Angleterre, l'Infant River Thames, où le fleuve de la Tamise prend sa source, s'est lui aussi complètement asséché sur plus de huit kilomètres. Une situation inédite et qui ne devrait pas s'arranger de sitôt, aux vues des chaleurs historiques que connaît actuellement le Royaume-Uni. Jusqu'à 36°C sont ainsi prévus jusqu'à dimanche dans ce pays, peu habitué à des températures si élevées. Une alerte sanitaire a d'ailleurs été émise en raison de la chaleur.

L'un des effets les plus scientifiquement vérifiés du changement climatique est que les vagues de chaleur vont se multiplier, s'allonger et s'intensifier. Une canicule se définit par trois critères: des températures anormalement élevées, des nuits chaudes qui empêchent le corps de se refroidir, pendant plusieurs jours.

Les scientifiques estiment qu'en Europe, le nombre de morts liées au stress thermique pourrait doubler voire tripler selon l'ampleur du réchauffement de la planète au cours du siècle.