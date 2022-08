Royaume-Uni : une nouvelle grève des trains paralyse tout le pays

J'essaye de me déplacer le plus possible en train parce que ça me coûte moins cher et je travaille à proximité de la gare, donc c'est très pratique. Mais en ce moment, avec les grèves, c'est très compliqué. Pour autant, je n'en veux pas aux cheminots. Ils sont comme moi, vous savez. On essaie tous de gagner notre vie et de nous débrouiller. Je me sens vraiment solidaire à leur cause.