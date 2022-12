Grève SNCF : des déplacements compliqués en France et vers l'étranger

Les contrôleurs de la SNCF sont en grève du 2 au 5 décembre. Outre une meilleure rémunération, ces derniers réclament une amélioration de leurs conditions de travail considérant qu'ils se sentent "maltraités" par leur direction.

Les presque 10.000 chefs de bord de la SNCF, dont près de 3.000 travaillent sur les TGV et Intercités, ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs. Sans eux, les trains ne peuvent pas circuler. Résultat, tout le weekend, la SNCF a prévenu qu'environ quatre TGV et Intercités sur 10 circulent.

Cette grève des agents de la SNCF ne perturbe pas que la circulation des trains dans l'hexagone. Ce mouvement social a aussi un impact sur les trajets en train entre la France et ses voisins. Un train sur trois circule vers l'Italie et la Suisse, les trains vers l'Allemagne réduits de moitié, tandis que tous les trains vers l'Espagne ont été annulés. Le trafic normal devrait reprendre lundi 5 décembre.

Plusieurs préavis de grève ont été déposés pour la période des fêtes de Noël, ce qui a poussé la ministre française des Transports à appeler à la "responsabilité collective". Nicolas Limon, membre du Collectif national ASCT (CNA) qui compterait 3 000 adhérents a déclaré qu'ils feraient "le maximum pour qu'il n'y ait pas de grève à Noël".