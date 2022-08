On ne l'a jamais aperçu qu'à travers des images volées car il refusait tout contact avec la civilisation.

Le "dernier de sa tribu" a été retrouvé mort ce weekend a proximité de sa hutte. Tout laisse à croire qu'il est mort de cause naturelle.

Il était surnommé "l'homme au trou" ou "l'indien de Tanaru" du nom du territoire indigène de 80km2 au niveau de la frontière bolivienne dans lequel il vivait seul depuis au moins 20 ans. Son premier surnom lui vient de son habitude de creuser des fossés autour de son espace de vie. Une pratique que les anthropologues n'ont jamais réussi à expliquer. Ils auraient pu lui servir à capturer des animaux, se cacher, ou encore participer à un rite spécifique.

il était le dernier survivant de sa tribu, décimée dans les années 1990, et vivait dans une réserve protégée, encerclée par de grandes surfaces agricoles. Ses conditions de vie (et sa survie) étaient suivis de prêts par la Funai – organisme gouvernemental brésilien élaborant et appliquant les politiques relatives aux peuples autochtones - et l'ONG Survival International, consacrée aux conditions de vie des peuples autochtones à travers le monde.

"Il a subi des violences effroyables au cours desquelles tous ses proches ont été tués. Il a vécu entièrement seul pendant de nombreuses années, résistant à toutes les tentatives de contact. Aujourd'hui, il est mort, et le génocide de son peuple est terminé."

Selon la Funai, la présence de groupes indigènes isolés au Brésil, sans contact avec le reste du monde, a été détectée dans 114 endroits différents. Une évaluation qui varie cependant selon les rapports.

D'après le recensement de 2010, plus de 800 000 personnes se déclarent indigènes au Brésil, immense pays de 212 millions d'habitants. Plus de la moitié d'entre elles vivent en Amazonie et beaucoup sont menacées, comme la tribu de l'"homme au trou", par l'exploitation illégale et à grande échelle des ressources naturelles dont ils dépendent pour leur survie.