La déforestation s'intensifie en Amazonie brésilienne, malgré les promesses du gouvernement

C'est un record inégalé en 15 ans. La déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de près de 22 % entre août 2020 et juillet 2021, dépassant les 13 000 km2 en seulement un an, soit plus que la taille de la région Île-de-France.

C'est la troisième année consécutive que la déforestation progresse depuis l’arrivée au pouvoir du président d’extrême droite, Jair Bolsonaro. Proche du lobby agricole, ce dernier fait l'objet de critiques à l'international et dans son pays pour avoir affaibli la surveillance des écosystèmes amazoniens et encouragé les activités extractives dans des zones protégées.

Le gouvernement brésilien assure pourtant avoir intensifié ses efforts pour lutter contre la déforestation illégale. "_Cette augmentation ne reflète pas exactement les actions des derniers mois, au cours desquels nous avons été plus présents, et au cours desquels la force nationale avec les autorités locales ont été actives en permanence dans 23 municipalités. Ces chiffres constituent un défi pour nous et nous devrons être plus fermes face à ces crime_s", assurait en conférence de presse Joaquim Leite, le ministre brésilien de l'environnement.

Les associations écologistes dénoncent pourtant depuis plusieurs années la politique climaticide du gouvernement Bolsonaro, qui a détricoté de nombreuses loi protégeant la forêt et l'environnement.

L'Observatoire du climat, qui regroupe les principales ONG et instituts environnementaux au Brésil, accuse même le gouvernement d'avoir camouflé ces chiffres avant la COP 26, qui s'est achevée le 13 octobre.

A Glasgow, le Brésil s'est engagé a éliminer avant 2028 la déforestation illégale sur son territoire. Un engagement trop lointain au vu de l'urgence actuelle, selon de nombreux experts et militants.