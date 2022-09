20:42

Réaction du Canada

Le Canada va imposer de nouvelles sanctions contre la Russie a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, après des "simulacres de référendums" et "la tentative d'annexion" de territoires ukrainiens par Moscou.

"Les résultats de ces référendums ne sont pas légitimes, et le Canada ne les reconnaîtra jamais", a de nouveau déclaré vendredi sur Twitter le Premier ministre Justin Trudeau.

Les nouvelles sanctions canadiennes concernent "43 oligarques et élites financières russes et des membres de leur famille", a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Parmi eux le "soi-disant organe directeur de Kherson et 35 hauts fonctionnaires soutenus par la Russie à Donetsk, Lougansk, Kherson et à Zaporijjia".

"Le président Poutine essaie d'annexer le territoire ukrainien dans une tentative cynique et désespérée de valider la guerre insensée qu'il a choisie", a déclaré la ministre des Affaires étrangères canadienne Mélanie Joly.

Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1 800 personnes et entités. La plupart de ces mesures ont été prises en coordination avec les alliés et les partenaires du Canada.