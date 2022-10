Crise économique au Royaume-Uni : Londres et la Banque d'Angleterre tentent de rassurer les marchés

La conjoncture économique inquiète toujours au Royaume-Uni dans un contexte de forte inflation, de chute de la livre sterling et de tensions sur les marchés obligataires après l'annonce de mesures budgétaires qui inquiètent les investisseurs.

Face à une inflation proche de 10%, la plus élevée du G7, Londres avait annoncé en septembre dernier des aides massives aux factures énergétiques et des baisses d'impôts pour soutenir les ménages et les entreprises.

Des mesures non chiffrées que les économistes ont évalué entre 100 et 200 milliards de livres. Un montant colossal qui a fait redouter un dérapage de la dette souveraine et a contraint la Banque d'Angleterre à intervenir massivement pour soutenir les marchés.

Mardi soir, le gouverneur de l'institution monétaire a toutefois averti que cette intervention prendrait fin vendredi entraînant une nouvelle flambée des taux d'emprunt à 30 ans qui frôlent désormais les 5%.

Pour rassurer les investisseurs sur la trajectoire de la dette publique, le ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng a avancé à fin octobre la publication de prévisions et mesures budgétaires et éviter ainsi que le Royaume-Uni s'enfonce dans la récession.