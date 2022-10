Guerre en Ukraine : des dizaines de corps exhumés à Lyman

Alors que le G7 a condamné les frappes intensives menées par la Russie lundi, les autorités ukrainiennes ont retrouvé, dans les territoires repris dans l'oblast de Donetsk, les corps de civils ensevelis.

Dans l’Est de l’Ukraine, la libération des territoires occupés par les forces russes est régulièrement accompagnée de découvertes macabres. Dans l’oblast de Donetsk, Lyman, occupée pendant plus de 6 mois, ne fait pas exception. Une semaine après sa reconquête, l’armée ukrainienne a exhumé un charnier à l’entrée de la ville.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, suit depuis le début les travaux des enquêteurs en charge de l'exhumation de corps: "nous avons déjà retrouvé plus de 50 corps de civils et de militaires. Nous avons trouvé une longue tranchée ou une fosse commune - cela dépend de la façon dont on veut la décrire. Il y a de nombreux corps ici."

"De nouvelles fosses communes découvertes à Sviatohirsk et Lyman de la région de Donetsk. Parmi les personnes tuées par la Russie se trouve un bébé d'un an, enterré à côté de sa famille."

Dans les fosses, les autorités ont retrouvé plusieurs dépouilles d’enfants… La plupart des personnes enterrées auraient été tuées par les bombardements… mais selon les enquêteurs, certains corps présenteraient des traces de torture, et de "mort violente".

Jusqu’à présent, près de 110 tombes ont été dénombrées à Lyman. Un chiffre provisoire selon les autorités, qui accusent les Russes de commettre des exactions sur la population avant de battre en retraite.